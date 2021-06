Portogallo: von der Leyen, piano farà uscire Paese più forte da crisi, sarà successo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme e gli investimenti contenuti nel piano di ripresa e resilienza permetteranno al Portogallo di uscire dalla crisi del Covid più forte, più resiliente e meglio preparato per il futuro. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a proposito della luce verde data dall'esecutivo europeo al piano di Lisbona. "Oggi la Commissione europea ha deciso di dare il suo via libera al piano di ripresa e di resilienza del Portogallo da 16,6 miliardi di euro, il primo ad essere approvato dalla Commissione", ha affermato. "Il piano è stato progettato in Portogallo. Le riforme e gli investimenti contenuti in questo piano permetteranno al Portogallo di uscire dalla crisi del Covid 19 più forte, più resiliente e meglio preparato per il futuro. In breve, aiuterà a costruire un futuro migliore per il popolo portoghese. Saremo al fianco del Portogallo in ogni momento. Il suo successo sarà il nostro successo. Un successo europeo", ha concluso. (Beb)