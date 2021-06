Serbia-Kosovo: Vucic, da dialogo mi aspetto che Pristina "continui il suo spettacolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di aspettarsi che "Pristina continui il suo spettacolo" nella tappa odierna di dialogo che si tiene a Bruxelles. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha osservato che le autorità kosovare "non sono essenzialmente interessate al dialogo", ma piuttosto alle elezioni locali indette in Kosovo per ottobre. "Sono interessati a vincere le elezioni e agiranno di conseguenza, come se non ci fosse il dialogo. Vorranno essere alla pari, come se fossimo due Stati. Poiché è impossibile, posso ascoltare e sorridere di tutto ciò", ha dichiarato Vucic. Fra i temi sul tavolo, ha detto Vucic, ce ne saranno alcuni di "eccezionale importanza" come quello delle persone scomparse. "Voglio che entriamo nei dettagli per la prima volta", ha sottolineato il capo dello Stato aggiungendo che i colloqui sono estremamente importanti. Le persone in Serbia, ha infine osservato Vucic, spesso guardano con disprezzo a tutto ciò e si aspettano che la nostra risposta a tutto sia "no e no su ogni questione". (Seb)