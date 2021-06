Serbia-Kosovo: Dacic, "non sono ottimista" su un possibile accordo con premier Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, si è detto "non ottimista" sul fatto che si possano raggiungere degli accordi con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, durante i colloqui odierni a Bruxelles. In un intervento per l'emittente "Tv Prva", Dacic ha detto di non aspettarsi che possa accadere "qualcosa di spettacolare" in senso positivo. "Tutto ci si può aspettare in negativo. Non è una novità, dal 2012 tutti i colloqui che si sono tenuti (a Bruxelles) ad ogni incontro sono iniziati con (discorsi su) genocidi e danni di guerra", ha detto Dacic. Le dichiarazioni di Kurti, secondo Dacic, sono "esibizioni destinate al mercato politico interno" che però godono "anche di un certo sostegno in Occidente". Alla domanda se gli accordi raggiunti finora non saranno più rilevanti, come ha paventato Kurti, Dacic ha risposto che sarebbe "inutile dialogare" se il processo partisse da zero ogni volta. "Perché dovremmo avere un dialogo se lo cominciamo dall'inizio ogni volta", ha detto Dacic. Riguardo agli annunci del primo ministro del Kosovo sul fatto che avrebbe "citato in giudizio la Serbia per genocidio", Dacic ha risposto che "non c'è stato genocidio" in Kosovo e che "se vuole fare causa, non può fare causa, perché non c'è base legale per questo" in quanto il Kosovo, ai tempi a cui fa riferimento Kurti, "non esisteva come Stato". (segue) (Seb)