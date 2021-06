Kosovo: ministro Salute, da oggi inizia vaccinazione di massa anti-Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il governo del Kosovo ha concordato l'acquisto di 1,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer/BioNTech in quello che rappresenta il primo contratto su base bilaterale al fine di accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Al momento il Kosovo ha ricevuto circa 180 mila vaccini, quasi esclusivamente tramite le forniture del programma Covax. Il ministro della Salute kosovaro Arben Vitia ha annunciato l'acquisto di 1,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer/BioNTech: "Siamo determinati a continuare con maggiore velocità il processo per vaccinare il 60 per cento della popolazione entro la fine del 2021". (Alt)