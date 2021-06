Serbia: Vucic, in Parlamento il 22 giugno per "parlare nel dettaglio" del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, interverrà il 22 giugno in una seduta del Parlamento per parlare della situazione in Kosovo. Lo ha annunciato oggi lo stesso Vucic secondo quanto riporta la stampa locale. Vucic ha detto che esporrà "in modo dettagliato e approfondito ogni questione di fondamentale importanza per la situazione in Kosovo". A proposito della tappa di dialogo tenuta ieri a Bruxelles, il capo dello Stato ha dichiarato che la squadra di Pristina è arrivata "con il desiderio di costringere la delegazione di Belgrado a lasciare i colloqui" e a non avere un dialogo. "Tutto ciò che hanno fatto, chiesto o detto significava che volevano evitare di parlare", ha osservato Vucic aggiungendo di essere riuscito a discutere il tema delle persone scomparse. (segue) (Seb)