Contraffazione: Coldiretti, con Covid 100 miliardi a Italian sounding

- L’emergenza Covid con la frenata del commercio internazionale spinge a oltre 100 miliardi di euro il valore dei falsi made in Italy nel mondo sottraendo risorse e opportunità di lavoro all’Italia. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in relazione all’azione di contrasto svolta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) sull’aumento del rischio che falsi prodotti made in Italy arrivino sule tavole dei consumatori internazionali a causa della crisi economica scatenata alla pandemia con un mercato del cibo tarocco che "prolifera nei momenti di difficoltà delle aziende italiane e ha già raggiunto valori preoccupanti". Per colpa del cosiddetto "Italian sounding" nel mondo - stima la Coldiretti in una nota - più due prodotti agroalimentari made in Italy su tre sono falsi senza alcun legame produttivo ed occupazionale con il nostro Paese. Con la lotta al falso made in Italy a tavola si possono creare ben 300 mila posti di lavoro in Italia. Serve dunque una efficace azione di contrasto a livello internazionale ma anche un maggiore impegno nei negoziati di libero scambio dell’Unione europea per tutelare il made in Italy. (segue) (Com)