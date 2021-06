Speciale energia: Bulatom, centrale nucleare bulgara di Belene costerà fino a 9,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo per il completamento delle due unità della centrale nucleare di Belene è compreso tra 8 e 9,5 miliardi di euro. Sono le stime emesse dall'organizzazione non governativa Forum atomico bulgaro (Bulatom). Finora sono stati spesi quasi 1,5 miliardi di euro per il progetto. Bulatom ha stimato che ci vorranno circa 15 anni dopo la messa in funzione delle unità affinché l'investimento venga ripagato e che il prezzo dell'elettricità prodotta potrebbe essere inferiore al prezzo di borsa. Se le due unità di Belene funzioneranno a pieno regime, queste saranno in grado di produrre 16 milioni di megawattora all'anno di energia elettrica. Secondo Bulatom il progetto è economicamente valido in quanto le unità possono funzionare per almeno altri 45 anni dopo che l'investimento è stato ripagato. Lo scorso 20 gennaio il governo della Bulgaria ha approvato uno studio che esamina la possibilità di costruire un nuovo reattore nel sito 2 della centrale nucleare di Kozloduj nella regione di Vraca. (Seb)