Speciale energia: Diga Rinascita, Egitto, su caso Gerd "nessun allineamento arabo" contro l'Etiopia

- I governi di Egitto e Sudan non stanno cercando di creare un “allineamento arabo” contro l’Etiopia sulla questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), ma premono per risolvere la crisi in modo di garantire ad Addis Abeba il suo diritto allo sviluppo senza danneggiare i due Paesi a valle. Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nel corso della riunione ministeriale della Lega araba tenuta a Doha, in Qatar. "L'Egitto presenta questa questione esistenziale al Consiglio dei ministri della Lega degli Stati arabi, perché essa colpisce la sicurezza nazionale araba, ma questo incontro non deve essere inteso come un tentativo di creare un allineamento diretto contro un paese africano fratello", ha detto il ministro egiziano, ricordando tuttavia che Khartum e Il Cairo hanno condotto dieci anni di "strenui" negoziati con l'Etiopia, senza compiere alcun progresso tangibile, per raggiungere un accordo "legale, vincolante e giusto" per risolvere la crisi della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). La realizzazione della diga ha innescato un duro scontro diplomatico fra Egitto ed Etiopia: Il Cairo teme che l'infrastruttura, annunciata nel 2011 e in costruzione sul Nilo Azzurro al confine fra Etiopia e Sudan, limiterà le forniture di acque del Nilo dalle quali è quasi interamente dipendente la sua popolazione di oltre 100 milioni di persone, mentre Addis Abeba nega che la diga minerà l'accesso dell'Egitto all'acqua e afferma che il progetto è cruciale per il suo sviluppo economico, con cui diventerebbe il più grande esportatore di energia dell'Africa con una capacità prevista di oltre 6 mila megawatt (Mw). (Cae)