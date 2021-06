Speciale energia: Cingolani, per transizione ecologica occorre elettrificare, ma non sarà indolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica rappresenta “una rivoluzione sociale” e “non è una cosa che si fa in un giorno”. A dirlo è il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani intervenendo all'evento on line "Perché l'ambiente? Perché ora?", all'interno del Bam Forum - Dialoghi per l'ambiente organizzato dalla BAM Biblioteca degli Alberi Milano, in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera e Fondazione Riccardo Catella. Il “primo passo” per coniugare sviluppo e ambiente, afferma il ministro, consiste nell’elettrificare "con energia primaria verde” privilegiando fonti rinnovabili quali l’idrogeno rispetto ai sistemi a combustione termica. “Dovrà essere una transizione molto forte e non sarà una transizione indolore” aggiunge Cingolani, sottolineando che “la sostenibilità è un compromesso” tra istanze socio-economiche e ambientali. “Europa e Stati Uniti stanno mettendo 3.500 miliardi” conclude, ma occorre “non solo imporci un codice, ma anche portarci dietro il resto del pianeta” (Rem)