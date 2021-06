Egitto: Fratoianni (Si), basta ipocrisia, Zaki diventi cittadino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Patrick Zaki compie 30 anni. Trascorrerà anche questo compleanno in carcere, ostaggio del regime egiziano, senza nemmeno un processo dopo oltre un anno di detenzione e con i segni dei soprusi e delle torture ancora ben visibili sulla sua pelle. È giunto il momento che il nostro governo attui quanto deciso dal Parlamento e Zaki diventi cittadino italiano". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Tante parole sono state dette in questi mesi, e consiglierei agli esponenti della maggioranza oggi - prosegue - invece di frasi di circostanza e tweet di propaganda di agire nei confronti del governo che sostengono e che continua come se niente fosse a fare affari con il regime di Al Sisi. Tanto, troppo, tempo è passato. Basta con l'ipocrisia. - conclude Fratoianni -. È giunto il momento della coerenza e della fermezza".(Com)