Azerbaigian: Erdogan, liberazione territori Karabakh evento più importante dall'indipendenza

- La liberazione dei territori del Nagorno-Karabakh è l'evento più importante nei 30 anni di storia dell'indipendenza dell'Azerbaigian. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo intervento Odierno al Milli Majlis, il Parlamento monocamerale di Baku. “La ferita sanguinante nel Caucaso è guarita. Ne beneficeranno tutti i Paesi della regione”, ha detto il capo dello Stato turco, secondo cui “negli ultimi 30 anni, durante il periodo di tensione vissuto in Nagorno-Karabakh, è chiaro che c’è chi ha beneficiato di questo lavoro e chi ha perso". “Dopo 30 anni queste terre si sono ricongiunte ai loro proprietari. Coloro che tentano di proseguire il conflitto in Karabakh sono sempre stati dalla parte dei vincitori del conflitto. Mi congratulo ancora una volta con Ilham Aliyev, che ha mostrato una grande leadership e ha portato questa vittoria e pace in Azerbaigian”, ha detto Erdogan. (Rum)