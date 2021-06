Egitto: Montevecchi (M5s), interrogazione su Convenzione Onu per Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il secondo compleanno che Patrick trascorre in carcere e ci avviciniamo allo scadere dei due anni consentiti per la detenzione preventiva in Egitto. A lui oggi ho voluto fare un regalo simbolico: dei volumi che potrebbero servirgli per il corso dell'anno prossimo al master dell’Università di Bologna, che gli ricordino di tenere duro perché tornerà a studiare e a combattere le sue battaglie. E per ricordargli che anche se fisicamente recluse, nessuna mente può essere imprigionata. Il tempo stringe e anche noi dobbiamo agire". Lo afferma, in una nota, la senatrice bolognese Michela Montevecchi, capogruppo del M5s in commissione Diritti Umani e prima firmataria della mozione per la richiesta di attivazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti confluita nell'Ordine del giorno approvato dal Senato il 14 aprile scorso. "Per questo - aggiunge - sto depositando due interrogazioni, rispettivamente al ministro degli Esteri Luigi di Maio e al presidente del Consiglio Mario Draghi, per chiedere quali azioni si intenda intraprendere e quali valutazioni siano state fatte al fine di utilizzare gli strumenti contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984. L'impegno a perseguire questa strada - l'unica giuridicamente percorribile per cercare di sbloccare pacificamente la situazione e arrivare alla liberazione di Zaki - è stato preso dal Governo il 14 aprile scorso. Nel frattempo anche i lavori dell'Osservatorio permanente per la detenzione di Patrick Zaki in commissione Diritti umani, della quale sono diventata capogruppo, sono fortunatamente ripresi. Ma ricordiamoci che ogni giorno che facciamo passare, è un giorno di reclusione in più per Patrick".(com)