Aerospazio: Thales Alenia Space e Telespazio, accordo con ministero Difesa per sistema Tlc Sicral 3

- Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67 per cento e Leonardo 33 per cento) e Telespazio (joint venture tra Leonardo 67 per cento e Thales 33 per cento) hanno firmato un contratto con il ministero della Difesa italiano, rappresentato da Teledife, Sgd/Mom, stazione appaltante di riferimento del settore spazio, per la realizzazione del sistema di telecomunicazioni satellitari sicure Sicral 3 e del relativo segmento di terra. Il valore complessivo di questo contratto, che attualmente prevede lo sviluppo delle fasi B e C, è di circa 159 milioni di euro, ed è il risultato di un processo negoziale articolato e completo sia per la parte tecnica che economica includendo anche le prossime fasi realizzative. Il programma Sicral (Sistema italiano per comunicazioni riservate ed allarmi) è costituito da satelliti geostazionari in grado di fornire servizi di comunicazione sia strategiche che tattiche. Lo scopo è quello di supportare le diverse missioni operative della difesa sia su territorio nazionale che al di fuori dei confini italiani. Il nuovo Sicral 3 risponde, dunque, alle esigenze di comunicazione e interoperabilità della Difesa italiana prevedendo un rinnovato assetto che possa dare continuità agli attuali servizi di telecomunicazioni satellitari in banda Shf e Uhf dei satelliti Sicral 1B e Sicral 2, ampliando la suite dei servizi disponibili con la disponibilità di un payload in banda Ka, nonché ai servizi di sicurezza, di soccorso pubblico, e protezione civile. (segue) (Com)