Aerospazio: Thales Alenia Space e Telespazio, accordo con ministero Difesa per sistema Tlc Sicral 3 (2)

- Sicral 3 capitalizzerà, inoltre, gli sviluppi in corso previsti all'interno del programma ItalGovSatCom (I-GSC), pilastro fondamentale della Space Economy, e dei programmi di ricerca militare dedicati. Per la realizzazione del programma Sicral 3, le due società che compongono la Space Alliance, hanno dato vita a un Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che vede Thales Alenia Space nel ruolo di società mandataria e Telespazio di mandante. In particolare, Thales Alenia Space avrà la responsabilità dell'intero sistema di telecomunicazioni, del segmento spaziale con la progettazione e l'integrazione del sistema e la progettazione, produzione e integrazione dei payload innovativi e di nuova concezione operanti nelle bande UHF, SHF e Ka. Il segmento spaziale di Sicral 3 sarà composto da due satelliti, Sicral 3A e Sicral 3B, posizionati in orbita geostazionaria. Elementi innovativi sono la piattaforma del sistema, che include la propulsione elettrica, una progettazione secondo principi di elevata modularità e con un alto livello di autonomia garantendo la possibilità di trasferimento orbitale basato su sensori e ricevitori Gnss/Gps per il controllo del posizionamento e dell'assetto del satellite. Leonardo fornirà i sensori Space Star che permetteranno a Sicral 3 di orientarsi e mantenere il corretto assetto in orbita grazie all'osservazione delle stelle e al loro riconoscimento attraverso sofisticati algoritmi. (segue) (Com)