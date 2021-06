Aerospazio: Thales Alenia Space e Telespazio, accordo con ministero Difesa per sistema Tlc Sicral 3 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telespazio sarà responsabile del segmento di terra, caratterizzato da elementi fortemente innovativi e sviluppato sinergicamente con quanto già realizzato per il programma Sicral nelle infrastrutture esistenti dislocate presso il Centro di Controllo di Vigna di Valle della Difesa e il Centro Spaziale del Fucino. Inoltre, l'azienda sarà responsabile dei servizi per la messa in orbita (Leop/Launch and Early Orbit Phase) e test (IOT/In Orbit Test) dei satelliti. "La firma del contratto di SICRAL 3 rappresenta per Thales Alenia Space e per tutta l'industria spaziale italiana con la sua filiera un passo nella capacità di proporre soluzioni architetturali e tecnologia alla frontiera al servizio delle esigenze del Governo italiano, di organizzazioni internazionali come la Nato e dei paesi alleati", ha commentato Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. "Il contratto firmato oggi è il frutto della lunga e virtuosa collaborazione tra la nostra azienda e l'amministrazione della Difesa e in particolare degli approfondimenti sviluppati nella fase A del programma conclusa lo scorso anno. Grazie all'esperienza maturata anche nella realizzazione di programmi nazionali come Sicral, appunto, e Cosmo-SkyMed, alle necessarie competenze architetturali e sistemistiche, al presidio delle tecnologie terrestri e di quelle del segmento spaziale, oggi l'industria Italiana vanta una posizione di leadership nella realizzazione e nella fornitura di soluzioni End-to-End e per "Sistemi di Sistemi". (segue) (Com)