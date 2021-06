Aerospazio: Thales Alenia Space e Telespazio, accordo con ministero Difesa per sistema Tlc Sicral 3 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le missioni Sicral rappresentano da oltre 20 anni un esempio di eccellenza nella realizzazione e gestione di programmi spaziali complessi. La Space Alliance tra Leonardo e Thales, attraverso le sue aziende Telespazio e Thales Alenia Space, opera in sinergia e stretta collaborazione con il Ministero della Difesa garantendo così al nostro Paese e alla Nato servizi di comunicazioni satellitari moderni ed efficaci - ha dichiarato Luigi Pasquali, coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio - La continuità del programma Sicral e l'ampliamento dei servizi grazie anche alla disponibilità della banda Ka, consentirà alla Difesa di disporre della necessaria capacità operativa rafforzando ulteriormente il ruolo dell'Italia nel contesto spaziale internazionale". "Oggi per me si chiude un ciclo durato oltre 3 anni e mezzo in cui ho avuto l'onore di dirigere Teledife durante i quali sono stati avviati importanti programmi nel dominio spaziale, e si chiude nel modo migliore, con la stipula di questo contratto con il quale viene avviato lo sviluppo della futura costellazione per le comunicazioni satellitari militari – ha dichiarato Giuseppe Abbamonte ammiraglio ispettore capo, direttore Teledife - E l'evento di oggi testimonia una volta di più non solo l'enorme importanza che la Difesa attribuisce al dominio spaziale, ma anche l'altissimo livello raggiunto in tale ambito dall'Industria Italiana, oggi rappresentata da due delle più importanti Società che operano nel settore, Thales Alenia Spazio e Telespazio. L'Industria Italiana, infatti sta dimostrando di essere in grado non solo di produrre sistemi capaci di soddisfare i complessi requisiti imposti dalle esigenze militari nazionali, ma anche di farsi valere in un contesto internazionale fortemente competitivo. Thales Alenia Space e Telespazio hanno già fornito al ministero della Difesa Italiano, due satelliti Sicral di prima generazione, Sicral 1 (non più operativo) e Sicral 1B, e il satellite di seconda generazione Sicral 2. Telespazio, avendo co-finanziato le missioni Sicral 1B e Sicral2, ha consolidato il proprio ruolo di operatore satellitare nel campo della difesa e disponendo di parte della capacità trasmissiva di tali satelliti offre servizi di telecomunicazioni alle forze armate dei paesi membri della Nato. La Space Alliance, inoltre, ha partecipato alla realizzazione e messa in orbita di Athena-Fidus per telecomunicazioni militari e duali (civile-militare) per Francia e Italia e due satelliti Satcom BW per la Germania. Grazie ad Athena-Fidus e Sicral 2, Thales (Com)