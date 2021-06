Milano: De Corato, chiedero incontro a questore per affrontare tema abusivismo Taxi a Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina mi sono unito al flash mob di protesta dei tassisti milanesi contro l'adescamento negli aeroporti milanesi, alla quale era presente anche Cristina Russo, appartenente alla categoria e consigliera di Municipio 6. Purtroppo, ci sono alcune persone del Noleggio con conducente (Ncc) che, spesso spacciandosi per tassisti, vanno alla ricerca dei loro clienti all'interno degli aeroporti. Questo in violazione delle norme che vietano un comportamento simile. Inoltre, mentre per gli Ncc è possibile trattare il prezzo della corsa, in genere più alto delle tariffe dei tassisti, questi ultimi sono tenuti ad applicare una tariffa predeterminata". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, a margine del flash mob di protesta dei tassisti contro l'adescamento negli aeroporti milanesi tenutosi all'aeroporto di Linate. "Chiederò - conclude l'assessore De Corato - un incontro con il questore per affrontare la tematica dell'abusivismo negli aeroporti e negli scali ferroviari milanesi. È chiaro che a questa situazione vada trovata una soluzione, non si può continuare a tollerare". (Com)