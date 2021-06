Nagorno-Karabakh: Erdogan, armeni invasori quando arrivano e distruttivi quando vanno via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli armeni sono invasori quando arrivano e distruttivi quando se ne vanno: questo fatto è sufficiente a dimostrare a chi appartiene il Karabakh. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento al Milli Majlis, il Parlamento monocamerale azerbagiano. Il capo dello Stato turco ha affermato che gli azerbaigiani non hanno distrutto le loro case 30 anni fa, quando sono stati costretti a lasciare la loro patria: "Non potevano distruggere le proprie case. Gli azerbaigiani ora ricostruiranno dopo questo periodo di distruzione. Ristabiliremo e ricostruiremo insieme un nuovo Karabakh”, ha detto Erdogan. “Il Karabakh è una delle regioni più belle del mondo, uno dei luoghi più incredibili del mondo per la sua cultura e (…) sarà di nuovo così. Come Turchia, continueremo a stare al fianco dell'Azerbaigian durante questo periodo", ha aggiunto il presidente turco. (Rum)