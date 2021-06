Energia: Arrigoni (Lega), bene incontro tra Gse e coordinamento gestori piscine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molto positivo l'incontro di questa mattina tra il presidente Vetrò e i tecnici del Gse con il coordinatore delle Associazioni dei gestori degli impianti natatori in Italia 'Salviamo le piscine' Marco Marco Sublimi, che come Lega siamo felici di aver favorito. Parliamo di un settore con oltre 200mila addetti, 6mila strutture, di cui 3 mila al chiuso, e 1.500 società di gestione con impianti frequentati da 4,5 milioni di italiani, di cui 2,5 milioni tra bambini e adolescenti". Lo afferma, in una nota, Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile del dipartimento Energia. "Un comparto - sottolinea - che è stato tra i più penalizzati nella grave crisi economica legata all'emergenza Covid e che per mancanza di risorse rischia di non vedere l'apertura di molti impianti. Da qui l'importanza di informare i gestori circa i servizi e gli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici dedicati alle piscine, anche valutandone gli opportuni adeguamenti, che consentano ai gestori e ai proprietari di essere protagonisti nella transizione ecologica realizzando interventi di efficientamento energetico sugli impianti, molti dei quali obsoleti, per abbattere gli alti costi delle bollette energetiche che rappresentano il 30-40 per cento dei costi totali di gestione. Da oggi parte un percorso di collaborazione che dovrà vedere anche il coinvolgimento delle Esco e dell'Anci, visto che molte piscine sono di proprietà dei comuni, per il quale siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo".(com)