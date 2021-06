Abruzzo: il 19 giugno in Alto Sangro aprono gli impianti di risalita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia nel prossimo weekend la grande stagione del divertimento estivo sulle montagne dell'Alto Sangro. Sarà un'estate lunghissima con gli impianti di risalita aperti fino al 6 settembre a disposizione di chi vuole passeggiare in montagna, pranzare in baita o divertirsi con le nuove e-bike. Gli impianti di Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo saranno aperti nel prossimo fine settimana (19-20 giugno), in quello successivo (26-27 giugno) e poi dal 3 luglio fino al 6 settembre saranno operativi tutti i giorni. A Roccaraso saranno in funzione la nuova cabinovia Pallottieri a dieci posti, la seggiovia triposto Crete Rosse Aremogna e la seggiovia esaposto di Pizzalto. A Monte Pratello (Rivisondoli) si potrà utilizzare la seggiovia quadriposto Crete Rosse. A Pescocostanzo sarà in funzione la seggiovia quadriposto Vallefura. Grande offerta anche di baite, rifugi e tavole calde. All'Aremogna saranno aperte i rifugi di Valle Verde e "Chez Nous" alle Gravare. A Pizzalto si potrà pranzare alla Baita Paradiso, alla tavola calda dell'Hotel Pizzalto e al rifugio "Lago d'Avoli". A Monte Pratello sarà aperta la nuova baita di "Crete Rosse". A Pescocostanzo ci sarà aperto il rifugio Campo Smith. Per il noleggio delle e-bike si potranno utilizzare i Rental dell'Aremogna, di Pizzalto e quello in centro a Roccaraso negli uffici del Consorzio Skipass Alto Sangro. Perché quest'estate ci si potrà davvero divertire con le bici (anche con gruppi accompagnati) grazie ad una rinnovata e potenziata mappa con quattro percorsi modulati su ogni tipo di capacità. (segue) (Gru)