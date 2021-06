Irlanda del Nord: Johnson, l'accordo di governo dev'essere "totalmente" applicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato alla Camera dei comuni che l'accordo di governo sulla condivisione dei poteri nel Parlamento nordirlandese, lo Stormont, deve essere completamente applicato. Le parole di Johnson giungono in seguito alle richieste che lo Sinn Fein (partito per un'Irlanda unita e repubblicana) ha inviato al Parlamento di Londra chiedendo di approvare una legge sull'insegnamento della lingua irlandese nelle scuole. Lo Sinn Fein ha reso noto che non concederà il proprio sostegno al nuovo governo del neo primo ministro nordirlandese del partito unionista Dup, Paul Givan, a meno che il governo di Londra non interverrà sulla questione linguistica. Il Dup, per voce del neo leader Edwin Poots, ha annunciato che non passerà una legislazione in merito prima delle prossime elezioni. Johnson ha affermato che i cittadini nordirlandesi vogliono "un esecutivo stabile, funzionante e maturo". Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, dovrebbe ospitare una riunione con i due principali partiti di Belfast nella giornata di oggi per discutere della questione dell'insegnamento della lingua irlandese. (Rel)