Italia-Tunisia: firmato protocollo d’intesa sulla cooperazione allo sviluppo

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha firmato oggi a Roma con il ministro degli Affari esteri tunisino, Othman Jerandi, un protocollo d’intesa sulla Cooperazione allo sviluppo. Lo riferisce il sito web della Farnesina, precisando che “la Tunisia è un partner strategico nella regione mediterranea sui temi di immigrazione e Libia”. Di Maio ha accolto stamane il presidente della Repubblica tunisino, Kais Saied, all’aeroporto di Ciampino per la sua prima visita in Italia, dove vedrà il capo dello Stato, Sergio Matterella, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. La firma del memorandum era stata anticipata ieri da “Agenzia Nova”, alla vigilia della visita del capo dello Stato. Non è un segreto, del resto, che l’Italia sia uno dei principali donatori della Tunisia, alle prese con una profonda crisi economica, politica e sociale. (Com)