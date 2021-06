Difesa: Graziano, primato tecnologico occidentale rischia di essere superato dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta il primato tecnologico occidentale rischia di essere insidiato, se non superato, dalla Cina. Lo ha detto il presidente del Consiglio militare dell'Unione europea, il generale Claudio Graziano, in audizione alla commissione Difesa della Camera dei deputati. "Nel 2020 gli Usa hanno continuato ad essere i primi del mondo con una spesa di 787 miliardi di dollari, circa il 3,7 per cento del Pil, seguiti dalla Cina con 252 miliardi (di dollari), pari a circa l'1,9 per cento del Pil" anche se "dobbiamo prendere con cautela i dati forniti da Pechino". Graziano ha ricordato che "la Cina sta investendo in modo impressionante nelle capacità navali e sulla applicazione delle tecnologie dirompenti alle capacità militari e per la prima volta il primato tecnologico occidentali rischia di essere insediato, se non superato, da Pechino", ha sottolineato. "Tutto lascia immaginare che la Cina si stia preparando ad essere anche una superpotenza militare, oltre che economica, tecnologicamente avanzata e proiettata nel futuro", ha aggiunto. Per questo, l'Europa non può considerarsi "disinteressata a questa competizione tecnologica al cui confronto la corsa allo spazio e la guerra fredda rischiano di essere solo il prologo". (Beb)