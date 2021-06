Speciale energia: in corso d’opera miglioramenti all’interconnessione Egitto-Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società egiziana di trasmissione dell'elettricità e l’omologa statale sudanese hanno firmato un contratto del valore di 29 milioni di dollari per realizzare due stazioni volte a sostenere la stabilità della rete elettrica sudanese, garantire il flusso di forniture di energia elettrica dall'Egitto al Sudan e la regolarità e stabilità della fornitura elettrica. Il progetto di interconnessione elettrica internazionale tra Egitto e Sudan è uno degli aspetti più importanti della cooperazione tra i due Paesi all'interno e si prevede che contribuisca a migliorare le forniture elettriche e ad aumentare il livello di affidabilità energetica in tutto il Sudan, riferisce il quotidiano egiziano “Dostor”, sottolineando come siano coinvolte anche non meglio precisate “aziende tedesche specializzate” in questo campo. Solo il 60 per cento della popolazione del Sudan ha attualmente energia elettrica. L'Egitto ha firmato nel marzo 2021 un accordo con il Sudan per aumentare la linea di interconnessione elettrica esistente tra i due Paesi, da 80 megawatt a 300 megawatt. Il contratto prevede la fornitura e l'installazione di due unità di compensazione necessarie per raggiungere tale obiettivo. Una delle due stazioni incluse nel progetto sarà situata nella città sudanese di Dongola, capitale dello stato del Nord, mentre la seconda stazione sarà situata nella città di Meroe, che si trova a 330 chilometri a nord della capitale sudanese, Khartoum. (Res)