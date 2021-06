Speciale energia: Spagna, svedese EQT lancia Opa da 881 milioni euro per acquisto Solarpack

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società svedese di gestione degli investimenti EQT ha presentato un'offerta pubblica di acquisto (Opa) del valore di 881 milioni di euro per l'intero capitale dell'azienda spagnola di energie rinnovabili Solarpack. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", EQT offre 26,5 euro per azione e la proposta dovrà essere accettata dai tre quarti degli azionisti di Solarpack. Dato che si tratterebbe di una partecipazione superiore al 10 per cento di una società spagnola quotata in Borsa, la transazione è soggetta all'approvazione del governo. Solarpack opera in Spagna, Perù, Cile e India, anche se la maggior parte della sua attività è concentrata nel mercato nazionale. Il gruppo il marzo scorso ha presentato un ambizioso piano di investimenti da 1,5-2 miliardi di euro fino al 2026 per raggiungere una capacità complessiva di energia rinnovabile di circa 4 GW. (Spm)