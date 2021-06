Speciale energia: Cina, consumo di energia in crescita del 12 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo totale di energia in Cina è ammontato a 672,4 miliardi di chilowattora (kwh) a maggio, in crescita del 12,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, secondo l'Amministrazione energetica nazionale cinese. A maggio il consumo energetico delle industrie primarie e secondarie è aumentato rispettivamente del 13,9 per cento e dell'11,5 per cento su base annua, mentre quello utilizzato dalle industrie terziarie è aumentato del 23,4 per cento. L'industria secondaria è stata il principale motore della crescita del consumo energetico totale durante il periodo in esame, contribuendo a circa il 65 percento dell'aumento totale, ha reso noto l'istituto. Nei primi cinque mesi dell'anno, il consumo energetico della Cina è stato di 3.230 miliardi di chilowattora, in crescita del 17,7 per cento su base annuale, riportano i dati. L'economia cinese è cresciuta del 18,3 per cento su base annua nel primo trimestre. (Cip)