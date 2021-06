Speciale energia: Scozia, nasce consorzio Wind Power Ltd per gara sull'eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese TotalEnergies, Green Investment Group (controllata della banca australiana Macquarie) e la scozzese Renewable Infrastructure Development Group (Ridg) si sono alleati nel consorzio offshore Wind Power Ltd per partecipare alla gara Scotwind, che prevede lo sviluppo di una centrale eolica offshore al largo della Scozia. Il progetto prevede un'estensione di 8.600 chilometri quadrati sul fondale marino. La Scozia prevede di coprire entro il 2030 la metà del consumo energetico con energie rinnovabili, per arrivare alla neutralità carbone per il 2045. La gara si chiuderà il 16 luglio. (Frp)