Speciale energia: Albania, accordo da 100 milioni di euro con tedesca Kfw per riforme nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze albanese Anila Denaj e il direttore della Banca di sviluppo tedesca (Kfw) Bjorn Thies hanno firmato un accordo per un prestito da 100 milioni di euro per l'attuazione di riforme nel settore energetico dell'Albania. L'accordo, firmato alla presenza dell'ambasciatore tedesco a Tirana Peter Zingraf, punta alla liberalizzazione e ad una maggiore trasparenza del mercato energetico dell'Albania. "Siamo lieti che l'Albania ha preso passi importanti nella riforma del settore energetico. Questo avrà effetti positivi anche in altri rami dell'economia, così come per i cittadini", ha dichiarato l'ambasciatore Zingraf. Secondo la ministra albanese Denaj, la riforma del settore energetico rimane una priorità per la crescita economica del Paese e per il suo allineamento agli standard dell'Ue. (Alt)