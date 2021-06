Speciale energia: Bulgaria, presidente Radev incontra capo Commissione per la regolamentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bulgaria Rumen Radev ha avuto un incontro con il presidente della Commissione per la regolamentazione dell'energia e dell'acqua, Ivan Ivanov. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Bnr", nel corso dell'incontro, avvenuto nella serata di ieri, Radev ha avvertito sui rischi derivati dall'accumularsi dei problemi non risolti nel settore dell'energia. "I problemi accumulati nella sfera dell'energia creano gravi rischi per l'industria, per l'economia e per le persone", ha dichiarato il capo dello Stato. Il capo della Commissione per la regolamentazione del settore, Ivan Ivanov, da parte sua ha sottolineato il ritardo nella costruzione dell'interconnettore per il trasporto del gas fra Grecia e Bulgaria, che secondo Ivanov "va avanti da 12 anni". Ivanov ha poi criticato la modalità di realizzazione del tratto in Bulgaria del Turkish Stream. (Seb)