Energia: Gazprom, finanziamenti Nord Stream 2 completamente garantiti

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 è ora completamente garantito da finanziamenti, non si prevede di attirare ulteriori fondi, ma Gazprom non esclude l'emissione in futuro di obbligazioni per sostenere il progetto. Lo ha affermato Famil Sadygov, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprom. "Il progetto Nord Stream 2 è completamente finanziato per completare la sua fase di investimento e passare a quella operativa", ha affermato Sadygov nel corso di una conferenza stampa. "No, non stiamo pianificando il finanziamento del progetto, in futuro c'è l'opportunità di attirare fondi a debito, forse con un'emissione obbligazionaria", ha aggiunto il dirigente di Gazprom. (Rum)