Energia: Borrell, Nord Stream 2 non è un progetto prioritario per l'Ue

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha spiegato che "il Nord Stream 2 non è stato lanciato dalla Commissione europea, non è un progetto Ue, non è finanziato dall'Ue, è un progetto tedesco" e che per l'esecutivo europeo non si tratta di un progetto prioritario. Borrell ha parlato durante la conferenza stampa in cui ha presentato la comunicazione congiunta sulle relazioni con Mosca. "La Commissione europea ha detto chiaramente, anche prima che diventassi Alto rappresentante, che questo progetto non è considerato una priorità perché non aumenta la diversificazione energetica. E se sarà finito, e sembra che lo sia quasi, e opererà dovrà operare secondo tutti i regolamenti dell'Ue", ha detto. (Beb)