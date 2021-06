Speciale energia: Lombardia, da Regione 25 milioni per finanziare 207 domande per riqualificazione strutture ricettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare - rimarca Magoni - tutti gli operatori che hanno dimostrato con i fatti tutta la forza, l'energia, la passione e la resilienza della Lombardia. Avrebbero potuto gettare la spugna dopo mesi di buio assoluto e invece hanno deciso di investire. Ecco, questo è il popolo lombardo, che non molla mai e crede ciecamente nella sua terra". "Il bando - ricorda l'assessore - chiedeva di puntare sulla qualità, efficienza, servizi all'avanguardia, competenza e strutture moderne: i valori aggiunti per l'attrattività in Lombardia, che ha la determinazione di voler tornare tra le mete più ambite a livello nazionale ed internazionale. Grazie all'impegno e alla fiducia dei nostri operatori, sapremo riconquistare il ruolo centrale che ci spetta". Lo stanziamento di 25 milioni di euro è dedicato alle micro, piccole e medie imprese. La misura finanzia al 50 per cento e a fondo perduto progetti per un investimento minimo complessivo di 80 mila euro, con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a 200 mila euro per progetti che rientrino nei seguenti macro-temi: enogastronomia & food experience; natura & green; sport & turismo attivo; terme & benessere; fashion & design; business congressi & incentive. (Com)