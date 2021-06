Roma: Figliomeni (Fd'I), amministrazione Raggi ascolti esigenze alunni disabili, famiglie e Oepa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario sempre più che l'amministrazione Raggi ascolti le preoccupazioni degli operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione (Oepa), migliaia di lavoratori il cui servizio, negli ultimi 20 anni, è stato esternalizzato e che il Campidoglio aveva dichiarato di assorbire, una piccolissima parte, nell'organico di Roma Capitale". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Un assorbimento - aggiunge - che per tantissimo tempo è stato fermo e che ora, nell'imminenza della campagna elettorale, vede imprimere una forte accelerazione, peraltro con una proposta molto 'timida', che ha fatto sorgere perplessità e dubbi tra gli stessi addetti ai lavori oltre che alle organizzazioni sindacali le quali, da oltre un anno, chiedevano la convocazione delle competenti commissioni capitoline". (segue) (Com)