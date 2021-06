Roma: Figliomeni (Fd'I), amministrazione Raggi ascolti esigenze alunni disabili, famiglie e Oepa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al netto degli annunci - prosegue Figliomeni - gli effetti concreti è che 'il servizio andrà in proroga agli stessi patti e condizioni' e non ci sarà 'né un euro né un'ora di assistenza in più'. Saremo sempre disponibili al confronto ove si attuino politiche concrete ed effettive a tutela degli alunni disabili, delle loro famiglie e di coloro che, direttamente o indirettamente, prestano loro assistenza, ma non accetteremo mai l'odioso teatrino politico che vede i disabili e le loro famiglie, con le loro paure, preoccupazioni, fragilità ed angosce, utilissimi per la campagna elettorale, finita la quale poi spesso, purtroppo, cala il sipario". (Com)