Scuola: Gilda su classi pollaio, da ministero cortina fumogena

- "Pensare di risolvere l'annosa questione delle classi pollaio ripensando l'attuale modello della classe, che andrebbe superato per fare largo a una diversa organizzazione, significa creare soltanto una cortina fumogena intorno al problema". Lo afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, intervenendo in merito alle dichiarazioni rese dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante un videoforum di Repubblica.it. "Vale la pena ricordare al ministro - afferma Di Meglio - che l'organizzazione delle lezioni per gruppi o gruppi di livello è una metodologia nota agli insegnanti da 40 anni e, in ogni caso, si tratta di una scelta didattica che rientra nella libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione. Forse è anche opportuno rammentare uno dei capisaldi dell'aritmetica, la proprietà invariantiva secondo cui in una sottrazione, se aggiungiamo o togliamo la stessa quantità al minuendo e al sottraendo, il risultato finale (cioè, la differenza) non cambia. Non è, dunque, distribuendo gli alunni in classi o gruppi che si può ridurne il numero affidato ai docenti, ma – conclude il coordinatore nazionale - soltanto aumentando gli organici e gli spazi dove svolgere le lezioni, come la Gilda ha sempre sostenuto e chiesto con forza al ministero".(Com)