Rifiuti: Gualtieri, Calenda ha già cambiato programma, costruire altro termovalorizzatore richiede anni

- In un tweet il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra, Roberto Gualtieri, replica a una immagine pubblicata dallo sfidante di Azione, Carlo Calenda, il quale elenca gli impianti per i rifiuti che vorrebbe realizzare a Roma. "Quindi hai già cambiato il tuo programma? Peccato una volta che eravamo d’accordo. Acea ha già due termovalorizzatori nel Lazio sufficienti con il 70 per cento di differenziata: costruirne un altro è contro il piano regionale e richiede anni: meglio prevedere impianti più avanzati di recupero", scrive Gualtieri. (Rer)