Imprese: Exor, partnership con Wwicl per sostenere le eccellenze del Made in Italy

- Exor e la World-Wide Investment Company Limited (Wwicl) di Hong Kong hanno annunciato una partnership per investire e sostenere lo sviluppo internazionale delle imprese di medie dimensioni che rappresentano l’eccellenza nel campo dei beni di consumo. Stando al relativo comunicato stampa, sulla base dell’accordo sarà costituita una nuova società di nome Nuo – con il 50 per cento che sarà detenuto da Exor e la restante parte da una società di Wwicl – con Tommaso Paolo nel ruolo di amministratore delegato. Nuo, prosegue la nota, accompagnerà le aziende nel loro percorso di crescita sui mercati internazionali, promuovendo la cultura e le unicità che le caratterizzano soprattutto nei mercati asiatici che sono in rapida crescita. La società avrà un capitale proprio iniziale di 300 milioni di euro, inclusivo anche della partecipazione del 30 per cento nell’azienda Ludovico Martelli, impresa di Fiesole specializzata nei comparti della cosmetica e della cura della persona. “Riteniamo che il patrimonio di imprese italiano vanti realtà imprenditoriali di eccellenza, con il potenziare per diventare grandi aziende nel prossimo futuro: condividiamo l’ambizione di rendere disponibili in tutto il mondo prodotti italiani di alta qualità”, ha commentato John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor. “Siamo perfettamente allineati in termini di visione e valori condivisi, e intendiamo mettere a frutto Nuo per creare un futuro prospero per tutti gli stakeholder: l’Italia ha una storia di imprenditoria unica e siamo onorati di investire in questa tradizione”, ha commentato poi Stephen Cheng, managing director di Wwicl. (Com)