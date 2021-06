Covid: Gasparri (FI), blocco sbarchi per evitare ulteriori rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza sbarchi, ripresa con pericolosa intensità negli ultimi mesi va fermata una volta per tutte. La notizia della presenza tra gli immigrati arrivati a Lampedusa di alcuni positivi alla variante delta rappresenta l'ennesimo segnale di allarme per l'Italia che non può essere ignorato. In una fase in cui finalmente la situazione appare sensibilmente migliorata grazie ai sacrifici di questi mesi e dopo lutti e tragedie, non possiamo correre il rischio di subire l'ennesima invasione con il rischio di importare in maniera incontrollata le nuove varianti del Coronavirus. A fronte delle verifiche effettuate su alcuni arrivi, infatti, ci sono numerosi sbarchi che sfuggono al controllo delle autorità. Per questo c'è bisogno di una politica di maggiore severità che oltre a proteggere il nostro territorio e i cittadini italiani, prevenga anche le tragedie del mare legate all'aumento di questi viaggi della disperazione. Basta sbarchi e l'Europa batta un colpo anche su questa emergenza". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. (Com)