India: ministro della Difesa esprime preoccupazione per minacce alla sicurezza marittima

- L’India è preoccupata per le minacce alla sicurezza marittima nell’Indo-Pacifico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Rajnath Singh, intervenendo oggi all’ottavo incontro dei ministri della Difesa dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) in formato “plus”, ovvero con la partecipazione di Australia, Cina, India, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti. Facendo chiaro riferimento alla Cina, Singh ha espresso il sostegno dell’India a un “ordine aperto e inclusivo” nella regione “basato sul rispetto per la sovranità, sull’integrità territoriale dei Paesi, sulla risoluzione pacifica delle dispute attraverso il dialogo e sul rispetto delle norme e delle leggi internazionali”. Il ministro indiano ha anche sottolineato la centralità dell’Asean e dei suoi meccanismi come “importante piattaforma per l’attuazione della nostra visione condivisa dell’Indo-Pacifico”. (segue) (Inn)