India: ministro della Difesa esprime preoccupazione per minacce alla sicurezza marittima (2)

- Singh ha anche ribadito il sostegno indiano alla libertà di navigazione e al commercio senza impedimenti in tutte le acque internazionali come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). “Le minacce alla sicurezza marittima costituiscono una fonte di preoccupazione per l’India. Le linee di comunicazione marittima sono cruciali per la pace, la stabilità, la prosperità e lo sviluppo della regione”, ha aggiunto il ministro della Difesa indiano. La riunione giunge in un momento di grande tensione attorno alle rivendicazioni di Pechino sulle acque contese del Mar Cinese Meridionale e del Mar Cinese Orientale. (Inn)