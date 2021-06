Italia-Francia: al via i lavori del Women’s Forum G20 Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegata speciale per il G7 e il G20 del Women’s Forum for the Economy and Society, Chiara Corazza, ha illustrato oggi presso l’ambasciata di Francia, alla presenza di Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, e della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, l’advisory board e il programma dei lavori del Women’s Forum G20 Italy “A She Covery for all” per mettere il mondo femminile al centro della ripresa post pandemia, che si terrà a Milano dal 17 al 19 Ottobre 2021. Lo riferisce un comunicato stampa. Il Women’s Forum G20 Italy nasce infatti in un’occasione unica della prima Presidenza italiana del G20 per promuovere il dialogo tra i vertici decisionali internazionali pubblici e privati ed elaborare proposte e soluzioni concrete all’insegna della “She-Covery”. Le raccomandazioni elaborate saranno oggetto di discussione nei tavoli del G20 e oltre alle questioni di genere, affronteranno le principali opportunità di rilancio del Paese per rendere le donne protagoniste delle nuove sfide globali: dalla tecnologia inclusiva, nuovi mestieri del futuro, finanza etica e responsabile a questioni urgenti come il cambiamento climatico e l’accesso alla salute. (segue) (Com)