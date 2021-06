Italia-Francia: al via i lavori del Women’s Forum G20 Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum costituirà un hub di competenze unico coinvolgendo speaker e partecipanti internazionali di massimo livello e personalità simbolo dell’eccellenza italiana, campioni nazionali che costituiranno l’Advisory Board per contribuire concretamente alla realizzazione dei nuovi programmi di sviluppo del Paese sostenendo la “She-Covery” nell’Agenda dei Leader del G20. Tra i campioni scelti e partner del progetto: Gucci, Generali, Snam, Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Accenture, DATA4, Enel, Henkel, Spencer Stuart a cui si aggiungono i partner strategici del Women’s Forum for the Economy and Society Axa, Bayer, Bnp Paribas, Microsoft, Procter & Gamble, Publicis Groupe. Un progetto che, come ha sottolineato Chiara Corazza: “ha l’obiettivo di guidare con forza e determinazione la ripresa economica e sociale promuovendo nuovi modelli di leadership pubblica e privata che non lascino indietro nessuno e che puntino sulla diversità e la She Covery per proporre un cambio di paradigma in cui le donne saranno sempre più protagoniste, insieme agli uomini, nella ripartenza del Paese”. (segue) (Com)