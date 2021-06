Italia-Francia: al via i lavori del Women’s Forum G20 Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “She-Covery” che sostiene un cambiamento di paradigma rivoluzionario e lungimirante e che ha l’ambizione di accompagnare un percorso virtuoso che la ministra Elena Bonetti ha ribadito essere al centro delle priorità del governo “il tema dell’empowerment femminile, e più in generale della parità di genere, è sfida riconosciuta come prioritaria nell'agenda del Paese. La ripartenza passa da un investimento deciso nel protagonismo delle donne, nel loro talento e nella liberazione delle loro energie, in ogni settore e a tutti i livelli. La presidenza italiana del G20 e progetti come questo ci consegnano l’opportunità straordinaria di innescare oggi un cambiamento che non è più rinviabile e che grazie al contributo delle donne porterà alle nostre economie nuove energie, benessere e sviluppo”. Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, accogliendo l’evento a Palazzo Farnese, ha sottolineato come “le donne siano ancora vittime di discriminazioni e impedite, a vari livelli, nell'esercitare i loro diritti. Ecco perché la Francia è più che mai impegnata nella difesa di tali diritti. L'organizzazione del Women’s Forum, co-presieduto dalla Francia, che si concluderà a Parigi dal 30 giugno al 2 luglio 2021, è in linea con questo impegno: agire per la parità tra donne e uomini e per i diritti delle donne”. (Com)