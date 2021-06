Recovery: Romani (CI), con Pnrr si ragioni in termini di ecologia di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 37 per cento delle risorse del Pnrr sono dedicate alla transizione ambientale, "la risoluzione dell’emergenza rifiuti rientra in questa fattispecie. I rifiuti devono diventare materie prime seconde, da riutilizzare nella produzione industriale, o risorse energetiche, come succede con i termovalorizzatori". Lo ha detto Paolo Romani, senatore di Coraggio Italia, ad "Agorà" su Rai3. "I buoni dati della raccolta differenziata, 48 per cento dei rifiuti sarebbero frutto della differenziazione da parte dei cittadini romani, favoriscono il processo di valorizzazione e con i fondi previsti per il Recovery plan è finalmente possibile ragionare in termini di ecologia di sviluppo", ha aggiunto. (Rin)