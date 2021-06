Polonia-Slovacchia: presidenti Duda e Caputova, vertice Nato ha mandato segnale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente vertice della Nato a Bruxelles ha mandato un segnale forte di unità e di impegno al rafforzamento dell'Alleanza. Lo ha scritto su Twitter la presidente slovacca, Zuzana Caputova, richiamando la conversazione avuta sul tema con il presidente della Polonia, Andrzej Duda. Entrambi, assieme all'omologo croato Zoran Milanovic, hanno inaugurato ieri la conferenza Globsec tuttora in corso a Bratislava. "Abbiamo discusso anche delle nostre ambizioni climatiche e dell'agenda delle riforme", ha detto Caputova, aggiungendo che si è toccato anche il tema dello stato di diritto. Il capo dello Stato slovacco ha concluso dicendo di non vedere l'ora di una nuova visita di Duda in Slovacchia in autunno. (Vap)