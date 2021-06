Migranti: Lucaselli (Fd'I), variante Delta a Lampedusa preoccupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, afferma che "mentre gli italiani sono disorientati e preoccupati sui vaccini, proseguono gli sbarchi a Lampedusa, tra i migranti anche degli affetti da 'variante Delta' del Covid. Notizia che preoccupa - continua la parlamentare in una nota -, considerando il quadro generale delle criticità sofferte dal nostro Paese. Non c'è altra soluzione oltre alla necessità di affrontare la rotta del Mediterraneo centrale e, in assenza di una iniziativa europea, il blocco navale è l'unico strumento possibile". (Com)