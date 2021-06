Milano: Sardone, il Comune elimini ciclabile corso Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha dichiarato in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, "il 92 per cento dei commercianti di Buenos Aires, praticamente tutti, boccia sonoramente la ciclabile che ha paralizzato la mobilità di questa arteria principale della nostra città. Oltre la metà dei commercianti ha pure subìto danni economici a causa della follia finto-ambientalista della sinistra. Ora il Comune ha un'unica scelta: eliminare questa pista che ha solo creato ingorghi ed è anche ostacolo per i mezzi di soccorso. La battaglia per la mobilità sostenibile – ha aggiunto Sardone – non si combatte creando disagi a commercianti e automobilisti e mettendo anche a rischio l'incolumità dei ciclisti. Ogni volta che il Comune di Milano realizza una pista ciclabile ottiene l'effetto opposto a quello sperato: vogliono migliorare la qualità dell'aria, finiscono per aumentare lo smog. Rinnovo il mio sostegno ai commercianti di corso Buenos Aires. È assurdo realizzare piste ciclabili su arterie principali”. (Com)