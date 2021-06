Speciale difesa: Gaza, lancio palloni incendiari a poche ore da “marcia delle bandiere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi roghi sono divampati nel consiglio regionale di Sha'ar HaNegev, dal lato israeliano del confine della Striscia di Gaza, in seguito al lancio di palloni incendiari dall’enclave palestinese. Lo riferiscono i vigili del fuoco israeliani, citati dal quotidiano “The Times of Israel”. L’unità del gruppo palestinese Hamas specializzata nel lancio di palloni incendiari aveva annunciato una ripresa degli attacchi, in vista della controversa “marcia delle bandiere” organizzata da alcuni gruppi ebraici a Gerusalemme. Nel frattempo, si sono verificati lungo il confine tra Gaza e Israele scontri tra un gruppo di manifestanti palestinesi e militari delle Forze di difesa israeliane (Idf), in seguito ai quali un palestinese è rimasto ferito a una gamba. Mentre Hamas ha indetto in reazione alla marcia una “giornata della rabbia”, anche il comitato centrale del movimento Fatah ha fatto appello – in un comunicato – a “rispondere” alla manifestazione, descrivendo Gerusalemme come “una linea rossa”. (Res)