Speciale difesa: la portaerei Usa Ronald Reagan entra nuovamente nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei statunitense Uss Ronald Reagan, accompagnata dall’incrociatore lanciamissili Uss Shiloh e dal cacciatorpediniere Uss Halsey, è entrata nel Mar Cinese Meridionale, le cui acque sono quasi interamente rivendicate dalla Cina. Lo ha reso noto la Marina Usa in un comunicato, precisando che si tratta di una “missione di routine”. “Durante la propria permanenza nel Mar Cinese Meridionale, il gruppo d’assalto condurrà operazioni di sicurezza marittima, che includono operazioni di volo con aerei ad ala fissa e ad ala rotante, esercitazioni di attacco navale e addestramento tattico coordinato tra unità di aria e di superficie”, si legge nel comunicato. L’invio della Reagan nel Mar Cinese Meridionale giunge mentre il presidente Usa Joe Biden è impegnato in un importante tour in Europa che lo ha già visto partecipare al vertice del G7 in Cornovaglia e a quello della Nato a Bruxelles: in entrambe le occasioni, gli Stati Uniti hanno fatto pressione sui propri alleati per l’assunzione di una posizione più decisa contro la Cina. Quest’ultima negli ultimi anni ha incrementato la propria presenza nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Cinese Orientale, creando allarme fra i Paesi della regione che ne contestano le rivendicazioni (in particolare Giappone, Taiwan, Filippine, Malesia, Brunei, Vietnam e Indonesia). Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno quindi aumentato la frequenza delle missioni militari nell’area, invocando il diritto alla libertà di navigazione. (Nys)