Speciale difesa: Carè (Pd), ottimi risultati dell'operazione Irini, aumentare supporto

- "Ho visitato il quartier generale di Eunavfor Med Operazione Irini, situato all'interno del Comando Operativo Interforze (Coi) di Centocelle a Roma e durante la visita l'ammiraglio Agostini mi ha illustrato le attività di Irini e i risultati della missione europea che coinvolge, oltre all'Italia che detiene il comando dell'Operazione, più di 20 Paesi". Lo afferma, in una nota, il deputato Nicola Carè, componente della commissione difesa a Montecitorio. "L'operazione Irini da quando ha avviato le sue attività in mare ha raggiunto ottimi risultati, centrato molti obiettivi e rappresenta un supporto valido ed essenziale al percorso avviato con la Conferenza di Berlino per la pacificazione in Libia - aggiunge -. Ho ringraziato l'ammiraglio Agostini per la conduzione esemplare delle attività, unitamente a tutto il personale Militare degli altri paesi contributori, tutto ciò riempie di orgoglio il nostro Paese. Dobbiamo continuare a sostenere l'operazione e fare uno sforzo per aumentarne il supporto". (com)